Нажива на азарте

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил Владимиру Путину легализовать онлайн-казино, пишет "Коммерсантъ" . Силуанов предлагает создать Единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. Министерство финансов рассчитывает получать 100 млрд рублей в год с этого бизнеса.

При этом оператора, то есть компанию, которая управляет игровой платформой, определит государство.

В России сейчас запрещены онлайн-казино, а организовывать и проводить азартные игры в интернете могут организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах.

С 2009 года легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон в оккупированном Крыму, Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях.

Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивают в более чем 3 трлн рублей в год. В России действуют около 100 онлайн-казино, пишет "Коммерсантъ".

Реализация инициативы по легализации онлайн-казино должна учитывать связанные с этим решением социальные риски, в частности развития лудомании, считает исполнительный директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василий Рий.

Проблема лудомании в России достигла масштабов национального бедствия, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш: "До 12 процентов взрослого населения России могут страдать от тяжёлых форм лудомании, при этом в стране отсутствует единая система медицинского учета и помощи таким людям".

Предложение Минфина появилось на фоне растущих расходов на войну. В 2026 году федеральная казна должна собрать дополнительно 3,2 трлн руб. налогов, чтобы увеличить доходы до плановых 40,28 трлн руб.

На фоне войны в России стремительно дорожают продукты. В начале 2026 года зафиксировано резкое ускорение потребительской инфляции из-за обновленной ставки НДС.

В январе соцсети заполонили видео, в которых россияне жалуются, что цены взлетели на помидоры, огурцы, хлеб, зелень, молоко и многое другое.

О том, как власть спасает бюджет и ищет деньги на войну в Украине, говорим в программе "Лицом к событию" с экономистом Владиславом Жуковским.