"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Расследование о пытках украинских пленных; на бывшего "губернатора ДНР" составлен протокол о дискредитации армии РФ; Украинская сборная бойкотирует открытие Паралимпиады; смерть политзаключенного Доценко; арест бывшего принца Эндрю; Совет мира; новости Берлинале-76; "Книга недели"