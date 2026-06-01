"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 2 июня 01:19 Массированный удар России по Украине: больше 20 погибших, больше ста раненых. Владимир Путин говорит о «новом качестве конфликта» 07:29 Украинские беспилотники теперь способны бить по российской военной логистике на всей территории Луганской области 10:32 Топливный кризис в России захватывает все больше регионов 13:51 Совет Безопасности ООН обсудил удар российского беспилотника по жилому дому в Румынии 17:43 Приговор алтайской общественной активистке Аруне Арна 22:34 Дональд Трамп заявляет, что убедил Биньямина Нетаньяху отказаться от ударов по Бейруту ради переговоров с Ираном 26:14 Актриса Розамунд Пайк – о зрителях, пишущих текстовые сообщения во время спектакля

