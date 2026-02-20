"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Четвертая годовщина начала войны; Зеленский о территориях; Пути о целях "СВО"; Сырский: война не в тупике; Венгрия и Словакия блокируют новый пакет санкций ЕС против РФ; арест Питера Мандельсона; "Казацкий бал" в Праге; "Господин Никто против Путина" получил премию "Бафта"; итоги "Берлинале-2026"