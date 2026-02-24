"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине; Париж и Лондон назвали враньем заявление СВР об их желании передать Украине ядерный заряд; новая стратегия ВСУ; демографические последствия войны для РФ; послание Трампа о положении страны; 70 лет докладу Хрущева на XX съезде КПСС о культе личности