Номер не прошел

Режиссёр Константин Богомолов попросил министра культуры России Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Как сообщили в Минкультуры, просьбу Богомолова удовлетворили.

Режиссер сложил полномочия и. о. ректора спустя менее чем месяц после назначения. Решение было принято на фоне открытых протестов выпускников, считавших, что руководить школой должен человек с "мхатовскими корнями".

Источники РБК сообщали, что Богомолов подал в отставку из-за "давления профессионального сообщества". Собеседник ТАСС утверждал, что решение об уходе из Школы-студии связано с невозможностью совмещать две руководящие должности.

Константин Богомолов с 2019 года руководит Театром на Малой Бронной. В 2024 году он стал худруком Сцены "Мельников". Режиссер ставил спектакли в Московском театре Олега Табакова, театре "Ленком", БДТ, Театре наций.

Константин Богомолов получил известность в 2000-е годы как автор театральных постановок, в которых критики усматривали выражение несогласия с политикой российских властей. Однако впоследствии Богомолов опубликовал ряд текстов, свидетельствующих об изменении его позиции на абсолютно лояльную.

Так, незадолго до вторжения в Украину появился "манифест" Богомолова, в котором тот сравнил современное западное общество с нацистским.

Во что за годы войны превратился российский театр и как пропаганда проникает в искусство? Обсуждаем с политическим аналитиком Станиславом Белковским.