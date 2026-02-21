Польский Gusstaff. Артемий Троицкий – о предприятии Януша Мухи

Артемий Троицкий рассказывает о музыкантах, сотрудничающих с польским лейблом Gusstaff Records. Повтор от 7.7.2024
Выпуски
-
21 февраля 2026
Новая Германия. Артемий Троицкий обновляет традицию
-
14 февраля 2026
Притяжение Баттиато. Артемий Троицкий предаётся воспоминаниям
-
-
31 января 2026
Тихоокеанский бриз. Артемий Троицкий изучает городской поп
-
24 января 2026
Виниловые мощи. Артемий Троицкий изучает неприятные звуки
-
17 января 2026
Перегретый автомат. Артемий Троицкий – о песнях за один дайм