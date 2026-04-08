"Время Свободы с Андреем Шароградским"

01:14 Израиль продолжает удары по Ливану, Иран угрожает не открывать Ормузский пролив, пока Ливан не будет включен в соглашении о перемирии 08:02 Разногласия между Вашингтоном и Тегераном по поводу плана мирного соглашения могут сорвать начало переговоров между США и Ираном 10:19 Дональд Трамп на встрече с Марком Рютте критикует партнеров США по НАТО. Рютте говорит, что может понять его позицию 12:36 Фронтовые корреспонденты «Донбасс Реалии» и НВ Сергей Горбатенко и Андрей Кузаков – о людях, остающихся в осажденных городах в Донбассе 20:36 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и другие главы регионов могут уйти в отставку до выборов в Госдуму 22:14 НАБУ и САП завершили досудебное следствие по делу лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко 24:00 «Новая Газета Европа»: Один из создателей Telega работал в компании VK. Telega удалена из AppStore как «шпионское приложение» 26:18 Шесть активистов движения «Весна» приговорены к срокам от 6 до 12 лет лишения свободы