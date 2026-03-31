Российские пользователи мессенджера Telegram начали получать уведомления о том, что оплатить Premium-подписку "может стать технически невозможно" в ближайшее время.
"Пока еще сохраняется возможность предоплатить два года подписки со скидкой", – говорится в сообщении. Пользователям, которые хотят приобрести подписку, рекомендуют сделать это до 1 апреля.
- В последнее время власти России ограничивают работу в стране мессенджера Telegram. По ряду сообщений, с 1 апреля планируется "тотальная блокировка" этого ресурса по аналогии с Instagram и Facebook. Кроме того, власти страны тестируют работу интернета по "белым спискам" – когда работают только те сайты, которые разрешены.
- C 1 апреля пользователи iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Соответствующее распоряжение операторы "большой четверки" получили от главы Минцифры Максута Шадаева, сообщил РБК со ссылкой на источник. Причиной этого решения назвали необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.