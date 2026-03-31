Российские пользователи мессенджера Telegram начали получать уведомления о том, что оплатить Premium-подписку "может стать технически невозможно" в ближайшее время.

"Пока еще сохраняется возможность предоплатить два года подписки со скидкой", – говорится в сообщении. Пользователям, которые хотят приобрести подписку, рекомендуют сделать это до 1 апреля.