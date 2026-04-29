"Время Свободы с Андреем Шароградским"

01:06 Владимир Путин впервые прокомментировал удары по Туапсе, жители Самарской области возмущены рекомендациями прятаться в подвалах 02:42 Путин в разговоре с Дональдом Трампом выступил за перемирие с Украиной на время празднования Дня Победы 05:30 Трамп предпочел бы, чтобы Путин закончил войну в Украине, чем помогал как посредник в переговорах США с Ираном 06:13 Сенатор Том Тиллис о политической игре Путина и взаимосвязи конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке 09:03 Пит Хегсет выступил на слушаниях в Конгрессе по результатам операции «Эпическая ярость» 11:55 Глава ФРС Джером Пауэлл предрек высокую инфляцию из-за роста цен на нефть 13:38 Власти Великобритании признали терактом нападение на членов еврейской общины в Лондоне 15:16 Международная федерация по правам человека выпустила доклад о наёмниках в армии РФ 20:34 Споры в Украине по поводу участия в ненасильственных акциях протеста на оккупированных территориях 26:32 Международный день джаза