Видный британский министр ушёл в отставку и призвал к ней Стармера

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг во вторник подал в отставку, призвав премьер-министра Кира Стармера последовать его примеру и открыть путь к выборам нового лидера правящей Лейбористской партии.

Шаг Стритинга был ожидаемым - после того, как в последние дни десятки депутатов Палаты общин и несколько членов кабинета, занимавших менее важные посты, призвали Стармера уйти в отставку. Стритинг считается одним из серьёзных кандидатов на пост лидера лейбористов, его поддерживает более правое крыло партии.

Он объявил об уходе из кабинета на следующий день после того, как Стармер дал понять, что не уйдёт с поста, несмотря на усиливающиеся призывы к отставке.

Комменаторы отмечают, что Стритинг не выдвинул свою кандидатуру прямо сейчас - что скорее всего привело бы к выбору лидера партии из двух кандидатур, его и Стармера - а призвал провести широкое обсуждение и выборы спустя некоторое время. Это может убедить сторонников другого потенциального кандидата на пост лидера лейбористов, мэра Манчестера Энди Бёрнема, также поддержать отставку Стармера.

Кризис в британском правительстве связан с неудачней лейбористов на недавних местных выборах. Они уступили лидерство в Англии популистской Партии реформ Найджела Фараджа, в Шотландии и Уэльсе уступили местным националистам, а в ряде городов - "Зелёным", критикующим их слева.

Сторонники Стармера считают, что его уход может привести к досрочным выборам и победе Фараджа, и настаивают на том, что премьер должен оставаться на своём посту весь срок - до 2026 года.