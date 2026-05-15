Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Об этом сообщили Минобороны России и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, это первый этап обмена по формуле 1000 на 1000, российская сторона об этом не упоминает.

Как заявили в Минобороны, "Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных ВСУ". Российские военные доставлены в Беларусь. Обмен произведён при посредничестве ОАЭ.

Зеленский опубликовал фото украинских военных и отметил, что среди освобождённых - военнослужащие Вооружённых сил, Национальной гвардии и пограничники.

"Практически все освобождённые военные пробыли в плену 4 года. Большинство из них попали в плен во время обороны Мариуполя", - пишет украинский телеграм-канал DeepState.

О подготовке обмена в последние дни заявляли и в Москве, и в Киеве. Сообщалось о подготовке обмена по формуле 1000 на 1000. Об этом в частности писал президент США Дональд Трамп, заявляя о перемирии с 9 по 11 мая. Ожидалось, что обмен произойдёт уже во время этого перемирия. Этого, однако, не произошло, в Кремле заявляли, что Украина медлит с передачей списков, в Киеве это отрицали.