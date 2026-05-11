Песков: подготовка к обмену пленными продолжается

В Кремле надеются, что в ближайшее время работа по обмену пленными с Украиной будет "финализирована". Об этом вечером 11 мая заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков "Интерфаксу".

11 мая - последний день перемирия, о котором вечером 8 мая объявил президент США Дональд Трамп и которое подтвердили и Украина, и Россия. Как Трамп, так и представители воюющих сторон подтверждали договорённость провести в ходе перемирия обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Однако вечером 11 мая об обмене всё ещё не сообщалось.

По словам Пескова, обмен продолжает готовиться, "соответствующие службы работают в этом направлении". Когда именно он мог бы произойти, представитель Кремля не сказал. Украинская сторона пока не комментировала возможные сроки обмена.

Президент России Владимир Путин вечером 9 мая утверждал, что Россия до сих пор не получала от Украины списки на обмен. Представители Украины заявили, что списки были переданы, и Украина готова к обмену.

В течение трёх дней, по сообщениям и российской, и украинской стороны, прекращения огня на фронте не было. Продолжались также удары по прифронтовым регионам, украинские власти сообщали о раненых и погибших мирных жителях, власти российских регионов также сообщали о раненых. Стороны, однако, воздерживались от ударов по тыловым районам, не было ударов ни по России, ни по Украине дальнобойными ракетами и дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая отметил, что на фронте продолжаются боевые действия, а Украина готовится к новым российским атакам. "Видим и то, что Россия не намерена заканчивать эту войну, мы готовимся к новым атакам, к сожалению", - сказал Зеленский.

В Москве ранее назвали маловероятным продление перемирия, там отметили, что президент США Дональд Трамп выражал такое желание, но оно слабо подкреплено.