Зеленский об ударах по Москве: "Война возвращается в родную гавань"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по Москве и Московской области, которые в ночь на 17 мая нанесли украинские беспилотники. В результате ударов, как сообщил Генштаб ВСУ и как подтверждено фото и видео с мест, был поражён ряд объектов, имеющих отношение к энергетике и военной промышленности. Пострадали также жилые дома. Погибли, по последним данным, три человека, в том числе гражданин Индии. 17 человек пострадали.

"Сегодня очень масштабно Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины и разведка отработали по Московскому региону", - сказал Зеленский в видеообращении. Он отметил, что дистанция до целей превышала 500 километров, а Московский регион более всего насыщен системами ПВО, но, по словам президента, "украинские дальнобойные действия уже их преодолевают".

По словам Зеленского, успешные украинские дальнобойные удары "значительно меняют ситуацию и в целом восприятие российской войны в мире", имея в виду уязвимость российской территории. "Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это чёткий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и вести несправедливую захватническую войну против другого народа", - сказал президент Украины.

Удары Зеленский назвал "полностью справедливым ответом" на российские удары по украинским городам.

В Генеральном штабе ВСУ в воскресенье заявили, что в результате удара было порожено предприятие "Ангстрем" в Зеленограде (административно считается частью Москвы), которое "является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд". Также подтверждено поражение в Московской области нефтеналивной насосной станции "Солнечногорская". В сообщении Генштаба не говорится о ещё одном зафиксированном ударе - по московскому НПЗ в Капотне.

Также Генштаб сообщил, что для поражения целей в Московской области использовались украинские беспилотники RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" и другие.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за сутки столичный регион атаковали более 120 беспилотников. Минобороны России сообщило, что всего за ночь были сбиты 556 украинских беспилотников. Россия в ту же ночь атаковала Украину почти 300 дронами.