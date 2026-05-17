Российские телеканалы уделили около минуты атаке дронов на Москву

Первый канал, "Россия-1" и НТВ очень кратко рассказали об одной из крупнейших атак беспилотников на Москву и Подмосковье с начала войны, сообщает "Агентство".

Как отмечает издание, ведущие федеральных телеканалов потратили на тему около минуты эфирного времени и подали атаку как только что произошедшее событие, хотя к моменту выхода выпусков после ударов прошло уже несколько часов.

На "Первом канале" ведущий Максим Шарафутдинов не включил атаку дронов в анонс главных тем выпуска. О ней начали говорить только спустя полторы минуты после начала эфира. Аналогично поступили "Россия-1" и НТВ.

На "Первом канале" в дневном выпуске заявили, что Россия уже дала "ответ" на атаки, отмечает агентство.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за сутки столичный регион атаковали более 120 беспилотников. В Москве и Подмосковье погибли три человека, больше 10 получили ранения. Повреждены жилые дома, нефтяные объекты и инфраструктура. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку справедливым ответом на удары России.

Минобороны России сообщило, что всего за ночь были сбиты 556 украинских беспилотников. Россия в ту же ночь атаковала Украину почти 300 дронами.