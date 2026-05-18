В Петербурге руководителей ансамбля задержали за флаг крымских татар

Трёх руководителей крымскотатарского детского хореографического ансамбля "Нефес" из аннексированного Крыма 17 мая задержали в Петербурге во время экскурсии с детьми. Ночь они провели в полиции. Об этом сообщают петербургские СМИ - "Фонтанка", "Ротонда" и "Канал 78".

Ансамбль из Симферополя приехал в Петербурге для выступления в парке "Россия - моя история" 18 мая. Во время экскурсии по Петропавловской крепости дети в национальных костюмах крымских татар вместе с руководителями сделали совместное фото, развернув при этом флаги России, Крыма и флаг крымских татар - голубое полотнище с жёлтой тамгой. Флаг используется крымскотатарскими национальными организациями, включая запрещённый в России меджлис крымских татар, однако не признан в России экстремистским и следовательно не запрещён.

Полицейские, однако, сразу после фото подошли к членам ансамбля и заявили, что изымут флаг, "потому что он голубой с желтой символикой, похожей на трезубец. Заявили, что он экстремистский и запрещён", - сказал каналу 78 друг руководителя коллектива Егор Абрамов. Впоследствии полицейские решили задержать трёх человек, среди которых были хореограф ансамбля Севиле Халилова. Их увезли в отдел полиции №43 и оставили там на ночь. Утверждается, что их обвинили в организации несогласованного митинга. В пресс-службе полиции не смогли уточнить, за что именно составили протокол.

"Когда я везла детей выступать на благотворительных концертах, я никак не ожидала, что я буду сидеть за экстремизм. Если наш флаг является экстремистским, нужно было наш народ весь предупредить об этом ещё в Крыму", - приводит "Фонтанка" слова Халиловой, которую с утра в понедельник привезли в суд. По её словам, ансамбль и раньше приезжал в Петербург с крымскотатарским флагом, и тогда никаких проблем не было.

Как пишет "Ротонда", судя по анонсу, дети должны были выступать с благотворительными концертами для участников вторжения в Украину, проходящих лечение и реабилитацию в петербургских госпиталях, жителей блокадного Ленинграда, кадетов и курсантов. Сейчас все мероприятия отменены до прояснения судьбы руководителей ансамбля.

18 мая - день начала депортации крымских татар в 1944 году. В этот день в Украине на государственном уровне отмечают День память жертв геноцида крымскотатарского народа, пишет Крым.Реалии. "Уже тринадцатый год, с момента временной оккупации Крыма в 2014 году, крымскотатарский народ снова подвергается системным репрессиям и преследованию", - говорится в заявлении Меджлиса.