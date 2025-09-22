В РФ арестован бывший замглавы российского правительства Крыма

В российской республике Кабардино-Балкария был задержан бывший заместитель главы российского правительства аннексированного Крыма и бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом сообщило подконтрольное России УМВД Крыма. Утверждается, что задержание произвели сотрудники Крымского УМВД. Сообщается, что суд арестовал Бальбека.

Ранее он был объявлен в федеральный розыск по делам о незаконном доступе к компьютерной информации и о клевете. Что конкретно вменяется ему в вину - неизвестно.

До аннексии Крыма Бальбек занимался бизнесом, был делегатом Курултая крымскотатарского народа, конфликтовал с руководством Меджлиса и его лидером Мустафой Джемилевым. Был судим за хищение, также был арестован по делу о нападении на полицейского, впоследствии отпущен. Был помощником депутата от правившей в Украине до 2014 года Партии Регионов.

После аннексии Крыма Россией Бальбек начал делать карьеру уже в российских органах власти на полуострове, - отмечает "Настоящее Время". Как представитель крымских татар участвовал во встрече с Владимиром Путиным, два года занимал должность вице-премьера российского правительства Крыма, а затем вместе с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской стал депутатом Госдумы VII созыва - до октября 2021 года. Был членом "Единой России". О дальнейшей карьере Бальбека сведений нет.

Сообщение о розыске Бальбека по делам о неправомерном доступе к информации и клевете появилось в России в середине августа. Других подробностей его дела МВД не раскрывает.