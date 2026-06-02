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Время Свободы
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

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Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 3 июня 01:10 Удары украинских беспилотников по Петербургу в день открытия ПМЭФ. Обращение Зеленского, реакция Кремля 05:37 Американскую делегацию на ПМЭФ, «самую высокопоставленную с 2017 года», возглавил глава Комиссии по изящным искусствам при администрации США 07:54 Еврокомиссия может исключить мужчин призывного возраста из схемы временной защиты ЕС для граждан Украины 11:29 США и Иран обменялись ударами, слушания в Сенате США по операции «Эпическая ярость» 15:44 Владимир Путин предлагает выделить в вузах отдельные факультеты русского языка и литературы и ограничить использование латиницы в рекламах и на вывесках 18:27 Интервью Александра Баунова телеканалу Настоящее время 21:29 200 лет со дня смерти Николая Карамзина

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