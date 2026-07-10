Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 10 июля 01:19 Валерий Залужный считает неверным и опасным мнение, что Россия уже проиграла войну против Украины 03:45 Владимир Зеленский признал, что в селе Вишневое в Киевской области при российском ударе взорвался склад боеприпасов 05:11 Фронтовой корреспондент «Донбасс.Реалии» о нынешней ситуации в Славянске и Краматорске 10:23 Дмитрий Песков объяснил, почему не состоялся анонсированный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина 13:00 СМИ: Израильские спецслужбы предупредили Трампа о том, что Иран готовит на него покушение 14:19 «Ветеран СВО» Александр Лунин, грозивший мятежом Путину, вышел на свободу после административного ареста 15:59 Большинство россиян опасаются за свое финансовое благополучие после выхода на пенсию 19:22 35 лет назад Борис Ельцин был впервые приведен к присяге в качестве президента РФ .