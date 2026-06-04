Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 5 июня 01:18 Владимир Путин о возможности компромисса с Украиной 03:17 Владимир Зеленский призвал Путина встретиться и закончить войну 05:52 Марк Рютте принял участие в совете «НАТО-Украина» в Киеве. Путин сомневается в легитимности Зеленского 08:46 Путин: Применение «Орешника» против Украины было «испытанием» ракеты 10:37 Трамп приветствовал бы встречу Путина и Зеленского 12:07 Центр «Досье» о том, как двигатели немецкой компании в обход санкций оказываются на катерах ФСБ 15:04 Дональд Трамп не исключает встречи с Моджтабой Хаменеи. Сам Хаменени объявил о победе Ирана в войне с США 18:11 Китай протестует против высказываний Марко Рубио в память о китайских студентах, погибших в Пекине в июне 1989 года 21:00 Книга недели: Ксения Кумпан «Шел в одну комнату, попал в другую» 25:37 85 лет Барбаре Брыльской