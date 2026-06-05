Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 8 июня 01:05 Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Дональд Трамп призвал стороны воздержаться от дальнейшей эскалации 06:59 Владимир Путин отказался от личной встречи с Владимиром Зеленским. Зеленский подтвердил, что в Киев приезжал Роман Абрамович. Переговоры Зеленского в Лондоне с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем 13:19 Итоги ПМЭФ 19:08 На выборах в Армении победил проевропейский блок во главе с Николом Пашиняном 24:15 150 лет со дня смерти Жорж Санд. Елена Соловей в роли Жорж Санд в спектакле «Любовь артистов». Архивная запись 1997 года