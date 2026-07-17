Подведение итогов дня в России и в мире вечером по будням: проверенная информация и точная экспертиза. Программа предлагает разнообразие фактов - выводы слушатели делают сами.
Выпуски
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17 июля 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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16 июля 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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15 июля 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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14 июля 2026
Время Свободы с Андреем Шароградским
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13 июля 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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10 июля 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"