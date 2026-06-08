Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 9 июня 01:01 ВСУ ударили по Чонгарскому мосту, перебои с топливом в Крыму 04:18 В Балашихе при подрыве автомобиля, возможно, убит генерал-лейтенант армии России 05:50 Жизнь под ударами FPV-дронов. Репортаж из Херсона 10:29 На Совете Безопасности ООН представитель Украины призвал партнеров увеличить поставки средств ПВО для защиты от российских ударов 14:30 Сергей Лавров осудил решение стран Европы предоставить ВСУ новую партию дальнобойного оружия. Владимир Зеленский сообщил о контактах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 16:47 Израиль приостановил удары по Ирану, но обещает ответить в случае обстрелов как из Ирана, так и из Ливана. Дональд Трамп: соглашение с Ираном уже очень близко 21:44 Визит Си Цзиньпина в Пхеньян