Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 10 июня 01:04 Удары ВСУ по России и оккупированным территориям. Владимир Зеленский о письме Путину 08:05 Евросоюз не будет пускать в страны ЕС граждан РФ, служивших в армии после начала вторжения в Украину 09:32 Отчет минфина России об исполнении бюджета. Дефицит растет 12:37 Погибший при взрыве в Балашихе – военный, отвечавший за поставки на фронт ракет и снарядов для российской армии. Официально это не подтверждено 14:56 Дональд Трамп заявил, что Иран заплатит за то, что слишком долго тянет с заключением мирного соглашения. Очередной обмен ударами между США и Ираном, обвинения в адрес Ирана в несоблюдении договора о нераспространении 17:44 Почему Владимир Путин не поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах 21:36 Беспорядки в Белфасте после нападения иммигранта из Судана на местного жителя 26:02 США не впустили в страну арбитра из Сомали, который должен был судить матчи чемпионата мира