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Время Свободы
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 11 июня 01:11 Раздача мобилизационных предписаний и возможность новой волны мобилизации в России. Мнение пресс-атташе проекта «Идите лесом» Ивана Чувиляева 05:46 США и Иран обмениваются ударами, Израиль продолжает операцию в Ливане, Давид Гендельман об опасности FPV-дронов для израильской армии 13:01 Рост инфляции в США, Путин хочет снижения базовой ставки, Эльвиры Набиуллиной не видно, меры правительства «РФ» по борьбе с «зарплатами в конвертах» 18:20 Apple представила обновления операционных систем, в чем отличие ее концепции будущего наших телефонов от концепции ее конкурента Google. Обзор Аркадия Пильдеса 23:09 Андрей Шарый о Чемпионате мира по футболу, который 11 июня открывается матчем в Мехико «Мексика-ЮАР»

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