Адвокат Нины Берберовой. Повтор от 11 июня 2023

Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской "Библиороссикой" выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой "Нина Берберова: известная и неизвестная". Мало кого из мемуаристов 20-го века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей, но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Обсуждаем скрытые страницы жизни Нины Берберовой, прочитанные и явленные публике её биографом и архивистом Ириной Винокуровой