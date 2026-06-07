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Адвокат Нины Берберовой. Повтор от 11 июня 2023

Адвокат Нины Берберовой. Повтор от 11 июня 2023
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Адвокат Нины Берберовой. Повтор от 11 июня 2023

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Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской "Библиороссикой" выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой "Нина Берберова: известная и неизвестная". Мало кого из мемуаристов 20-го века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей, но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Обсуждаем скрытые страницы жизни Нины Берберовой, прочитанные и явленные публике её биографом и архивистом Ириной Винокуровой

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