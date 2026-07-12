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Рождение чудовищ. Повтор программы от 20 марта 2022 года

Рождение чудовищ. Повтор программы от 20 марта 2022 года
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Рождение чудовищ. Повтор программы от 20 марта 2022 года

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"Сон разума рождает чудовищ" - знаменитая картина Гойи. Российская пропаганда накачала головы общества таким угаром ненависти к Украине, что небывалого размаха война кажется многим делом законным. О разных аспектах общественной атмосферы говорят участники передачи - психиатр Андрей Васильев и медиаэксперт Анна Шароградская.

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