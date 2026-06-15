Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 16 июня 01:17 Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита G7, Британия ввела новые санкции против России 05:27 Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России во время переговоров по Украине в 2022 году 08:42 Убийство в Польше российского художника Семена Скрепецкого 14:07 Джей Ди Вэнс отрицает, что США будут инвестировать в экономику Ирана. Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль не выведет войска из Ливана 18:40 Последствия для экономики России открытия Ормузского пролива 22:19 Сборная Ирана сыграла первый матч на ЧМ по футболу 24:22 В мире отмечается День Блума