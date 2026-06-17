Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 18 июня 01:09 Удары украинских беспилотников по Москве и Подмосковью 04:48 Зеленский назвал «справедливыми» удары по России, призвал Путина остановить войну 06:29 Восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры 09:46 Юрий Ушаков о перспективах переговоров и «вредном влиянии» Европы на Трампа 10:57 Задержание подозреваемого в убийстве Семёна Скрепецкого 15:33 Илье Траберу предъявлены обвинения в заказном убийстве 21:06 Планы в России по «предотвращению» топливного кризиса 23:58 Новости высоких технологий: Европа хочет создать приложение для хранения всех важных документов граждан