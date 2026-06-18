Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 19 июня 01:18 Москвичи жалуются на удары беспилотников, удары комментируют только Дмитрий Песков и Сергей Лавров, Владимир Путин молчит 06:29 Элла Памфилова объявила, что в сентябре выборы состоятся и на оккупированных Россией территориях Украины 07:41 Историк Тамара Эйдельман заочно приговорена к 8 годам по статье о «фейках» про армию 09:25 Начало переговоров между США и Ираном по мирному соглашению отложено, церемония подписания в Швейцарии «Меморандума о взаимопонимании» отменена 11:32 Пит Хегсет: США пересмотрят условия размещения своих войск в Европе. Почти все европейские страны НАТО согласны на увеличение военных расходов 16:04 У кого Алексей Миллер купил «СКА-Арену» для хоккейного клуба СКА в Петербурге 23:26 Книга недели: Воспоминания Ростислава Добужинского «Прогулки по памяти» 28:10 Минтруд России утвердил стандарт профессии «писатель»