Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 23 июня 01:01 Украина может ужесточить подход к переговорам с Россией. США призывают к их немедленному началу 06:16 Владимир Путин называет удары украинских беспилотников по объектам ТЭК России «попыткой раскачать общество» 07:55 Российские войска продолжают штурм Константиновки в Донбассе 11:00 Облавы на мужчин в Пензе как возможная подготовка к мобилизации в России 16:51 США и Иран договорились о прямом канале связи для ситуаций, требующих срочного решения 19:08 «Черный понедельник» на московской бирже 24:07 Маша Слоним о репрессиях во времена Брежнева и при Путине