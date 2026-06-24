Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 24 июня 01:09 3 года мятежу Пригожина 04:08 Владимир Путин настаивает на переговорах с Украиной на основе ее отказа от территорий, Владимир Зеленский призывает россиян понять, что «это и их война», Марк Рютте считает позицию Путина не конструктивной 08:09 Цены на бензин в России выросли, авиакомпании заявляют о нехватке керосина, вице-премьер Андрей Новак считает ситуацию «контролируемой» 10:55 Конференция в Европарламенте с участием представителей российской оппозиции 14:18 «Фонтанка»: показания на Илью Трабера дал бывший заключенный, участник войны в Украине Игорь Лыков 17:15 Алан Гаглоев ушел с поста главы самопровозглашенной Южной Осетии и стал советником Путина 19:46 Марко Рубио о будущем судоходства в Ормузском проливе и прямых переговорах между Израилем и Ливаном 23:28 Правозащитники критикуют приглашение в Брюссель делегации талибов 26:26 В метрополитене Петербурга запрещен провоз виолончелей