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Время Свободы
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

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Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Четверг, 25 июня 01:03 Приговор зампредседателя партии «Яблоко» Максиму Резнику по делу о «фейках» об армии 04:59 Дмитрий Медведев и Маргарита Симоньян обвиняют Армению в русофобии, смена главы самопровозглашенной Южной Осетии может быть предвестником ее аннексии 12:20 ВСУ впервые стали применять управляемые авиабомбы украинского производства, прошли испытания украинской баллистической ракеты тактического назначения 18:20 В Венесуэле после мощного землетрясения объявлено чрезвычайное положение 20:13 Дональд Трамп по-прежнему недоволен европейскими союзниками по НАТО, Марк Рютте считает, что страны НАТО помогали США в операции против Ирана 23:27 «Новости высоких технологий»: в Великобритании будет введен запрет на пользование соцсетями для детей до 16 лет

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