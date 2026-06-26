Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 26 июня 01:07 В Крыму и Севастополе введен режим ЧС, массированный удар украинских беспилотников по российским регионам, Владимир Зеленский объявил о 40-дневной операции СБУ по принуждению России к миру 05:13 Кремль отреагировал на обращение «ветерана СВО», угрожавшего мятежом, если ему не дадут рассказать Путину о реальной ситуации в армии РФ 10:18 Беларусь отключила ретрансляторы, помогавшие российским БПЛА 12:55 Марко Рубио отрицает наличие «договоренностей» по итогам встречи Путина и Трампа на Аляске 15:00 Ливан и Израиль пытаются договориться о замене ЦАХАЛ на юге Ливана на подразделения ливанской регулярной армии 17:10 Президент Чехии через Конституционный суд добился права возглавить делегацию страны на саммите НАТО в Турции 21:30 Александр Бастрыкин призывает возродить комсомол и пионерию 24:13 Иван Толстой начинает цикл передач «Наши книги» на Youtube канале Prague Book Tower