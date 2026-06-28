Анна Ахматова. Повтор программы от 5 марта 2006 года

Анна Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто никому было нельзя. Сегодня поговорим о послевоенной поре в жизни поэта (слова «поэтесса» Ахматова не терпела) - как приняла Ахматова ждановское постановление 46-го года? Пыталась ли она оправдаться, и помог ли ей в её тактике стихотворный цикл «Слава миру»?