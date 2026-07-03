Подведение итогов дня в России и в мире вечером по будням: проверенная информация и точная экспертиза. Программа предлагает разнообразие фактов - выводы слушатели делают сами. .
Выпуски
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03 июля 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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02 июля 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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01 июля 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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30 июня 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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29 июня 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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26 июня 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"