Революция в забытых воспоминаниях Леонида Кутукова и разочарования испанского коммуниста Энрике Дельгадо. Повтор программы от 20 ноября 2022
Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные, вопросы русского культурного процесса: верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры?
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