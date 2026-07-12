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Революция в забытых воспоминаниях Леонида Кутукова и разочарования испанского коммуниста Энрике Дельгадо. Повтор программы от 20 ноября 2022

Революция в забытых воспоминаниях Леонида Кутукова и разочарования испанского коммуниста Энрике Дельгадо. Повтор программы от 20 ноября 2022
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Революция в забытых воспоминаниях Леонида Кутукова и разочарования испанского коммуниста Энрике Дельгадо. Повтор программы от 20 ноября 2022

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Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные, вопросы русского культурного процесса: верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры?

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