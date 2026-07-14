Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 14 июля 01:16 Владимир Зеленский объявил о создании «Антибаллистической коалиции», Эммануэль Макрон анонсировал учения стран-соседей Украины 05:48 21 пакет санкций ЕС против России не согласован, Болгария покидает «Коалицию желающих» 08:20 Применение Россией в Донбассе БПЛА «Судный день» 10:12 Дональд Трамп восстановил блокаду портов Ирана 13:20 Суд над Борисом Надеждиным по делу о демонстрации экстремистской символики пройдет 17 июля 15:15 Ильхам Алиев посмеялся над Кремлем по поводу увольнения Михаила Гусмана и «иноагентства» Сергея Маркова 18:55 В России вместе с топливом особенно дорожают водка и говядина 21:31 Дмитрий Савицкий – о своем первом 14 июля в Париже