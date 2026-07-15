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Время Свободы
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

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Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 15 июля 01:25 Дональд Трамп угрожает Ирану ударами по энергетическим объектам и мостам по всей стране 04:43 Как на России сказывается новый скачок цен на нефть 07:15 Удары ВСУ по судам в Азовском море 09:13 «Верстка»: Госдума и Администрация президента рассматривают три сценария новой мобилизации 14:31 ЕС не будет предоставлять временную защиту военнообязанным мужчинам из Украины 16:36 В Украине «без видимых причин» отправлено в отставку правительство Юлии Свириденко 23:30 Годовщина убийства Натальи Эстемировой

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