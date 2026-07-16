Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Четверг, 16 июля 01:00 Акции в Киеве в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова 05:13 Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьером Украины 07:46 Михаил Федоров рассказал о своем конфликте с главкомом Александром Сырским. Владимир Зеленский объяснил, почему был вынужден уволить Федорова 12:07 Аналитик Юлиан Рёпке об оценках ситуации на фронте, которые дают Сырский и Валерий Залужный 17:33 Адам Кадыров получил медаль ГИБДД за грубое нарушение правил дорожного движения 20:05 В Саратове автомобилистов штрафуют за стояние в очередях за бензином 21:30 Новости высоких технологий: радиочастотная катушка, увеличивающая эффективность аппарата МРТ 26:05 Открытие 33 музыкального фестиваля в Вербье