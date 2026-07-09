Взломаннуя переписка Ксении Собчак. Политика Бориса Надеждина задержали в Москве.

В соцсетях обсуждают взломанную переписку Ксении Собчак. Хакеры выложили сообщения, в которых журналистка общается с чиновниками. Власти продолжают зачистку политического поля перед выборами в Госдуму. Политика Бориса Надеждина внесли в реестр «иноагентов», а затем задержали в Москве.
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