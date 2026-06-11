Убийство за картины и огонь за веру

В этом выпуске «Цитат Свободы» — две главные темы сети: убийство в Польше российского художника-карикатуриста Семёна Скрепецкого и ракетный удар России по Киево-Печерской Лавре. О чём спорят в Фейсбуке, Твиттере и Телеграме — слушайте в новом эпизоде.
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