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Время Свободы
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

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Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 17 июля 01:19 Владимир Зеленский рекомендовал на должность министра обороны Украины ВРИО главы СБУ Евгения Хмару 03:34 Завершение весеннего призыва в России. Выпускникам 9 классов не дают продолжить учебу в школу, заставляя идти в колледжи 08:14 Борис Надеждин оштрафован на 1 тысячу рублей за фото Алексея Навального. Блогер-доносчик Илья Ремесло арестован по делу о «фейках» про армию 12:39 Дональд Трамп обвинил КНР во вмешательстве в выборы в США и заявил об уязвимости американской избирательной системы 17:39 Оператор телесуфлера в Белом доме уличен в незаконных ставках на платформе прогнозов Kalshi 22:55 Андрей Шарый – о завершающемся чемпионате мира по футболу

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