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Дипийцы. Феномен и судьба. Повтор от 15 августа 2021 года

Дипийцы. Феномен и судьба. Повтор от 15 августа 2021 года
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Дипийцы. Феномен и судьба. Повтор от 15 августа 2021 года

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Дипийцы — название сборника и нашей радиопередачи. Перемещенные лица, гражданско-юридические инвалиды Второй мировой войны. Сорванные со своих привычных мест и пытавшиеся увернуться от полуслепой судьбы «Материалы и исследования» (подзаголовок) выпущены в Москве анекдотическим тиражов 200 экземпляров под редакцией Павла Трибунского. Писатели, историки, журналисты, ученые, книги, журналы, радиостанции, демография, архивы — широкий тематический диапазон.

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