Высшая школа экономики будет за свой счет обучать участников войны в Украине - тех, которые год отслужили в составе отрядов "БАРС" и войск беспилотных систем. Чтобы попасть в число таких студентов, нужно сначала заключить специальный военный контракт через университет.

Алабуга Политех предлагает абитуриентам поступить на военную кафедру колледжа. Это подается как форма прохождения срочной службы - в бригаде "Варяг" войск беспилотных систем. Поступившие на военную кафедру студенты будут собирать и запускать "Герани" из дронопортов Орловской области. На сайте техникума обещают стипендию 305 тысяч рублей, но не упоминают, что разорвать контракт почти невозможно.

На войне в Украине погиб уже второй российский военный 2008-го года рождения - о смерти 18-тилетнего Никиты Малышева, который родился и умер при Путине, написали "Люди Байкала ". Это вторая подтвержденная смерть российского солдата-подростка за годы войны.

Пропагандистские СМИ регулярно рассказывают, что российские школьники плетут маскировочные сети "в помощь нашим военным на фронте", как детсадовцев и учеников младших классов наряжают в военную форму по праздникам и отправляют маршировать.

Военная муштра от детского сада до колледжа - как Кремль готовит детей к войне, и как за время войны изменился подход чиновников к образованию, - говорим в программе "Лицом к событию" с главным редактором "Новая газета Европа" Кириллом Мартыновым и телеведущей Татьяной Лазаревой.