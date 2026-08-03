В Кремле "не услышали" взрыв на Кудринской

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 3 августа 01:00 Не менее трех человек погибли в результате взрыва на террасе ресторана в центре Москвы. Это могла быть попытка покушения на жизнь главкома ВКС России 03:53 ВСУ подвергли атакам беспилотников российские регионы и оккупированные территории Украины, при падении БПЛА на пляж в Геленджике погибли 7 человек, нанесен удар по еще одному складу Wildberries 06:32 Российские войска продвигаются к Славянску и Краматорску, несмотря на сопротивление украинской армии 08:33 Отток наличных из российских банков в июле установил новый рекорд 11:36 Оппозиционный политик Борис Надеждин покинул Россию 13:36 Иран опроверг объявленное Дональдом Трампом возобновление переговоров с США 16:42 Страны ЕС требуют от Испании принятия срочных мер в связи с прорывом мигрантов в испанский эксклав Сеута 19:58 Как обмеление Дуная может сделать судоходство по нему более стабильным