Ozon и К&Б приготовиться? Удары по Wildberries продолжаются

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 4 августа 01:14 Россия и Украина обмениваются ударами беспилотниками. С обеих сторон есть жертвы среди детей 05:04 Владимир Путин в Красноярске, федеральные каналы почти «не замечают» гибель людей 07:00 Новые удары по складам Wildberries, Ozon и К&Б снимают с себя ответственность за последствия ударов беспилотников 09:14 Объемы переработки нефти в России самые низкие за 25 лет. На чем основаны данные о некотором росте производства в июле 12:52 Иран заявил, что готовил удары по Украине в ответ на атаки на его суда в Каспийском море 14:34 Как быстро мобилизованные появятся на фронте, если мобилизация в России состоится 17:15 Министр спорта России Михаил Дегтярев хочет, чтобы спортсмены, сменившие гражданство, платили федерациям за их подготовку 23:05 125 со дня рождения Луи Армстронга