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А дальше-то что? Галина Сидорова - с 13-м вопросом к Путину

На днях Владимир Путин отправится с визитом в Северную Корею. Да ладно? А что, подобная новость вполне бы вписалась в повестку. Во-первых, президент не любит долго сидеть на одном месте, предпочитает перемещаться по бункерам-резиденциям. И не он один. Вот спикер Государственной думы Вячеслав Володин, к примеру, в момент начала войны с Украиной двинул в Никарагуа укреплять межпарламентские связи – война войной, а заграница по расписанию. Во-вторых, куда ещё податься российскому президенту? Мало где теперь примут-то, да и слетать теперь почти никуда нельзя. В-третьих, где, как не в Пхеньяне перенять опыт по запугиванию человечества ядерной дубинкой (первый шаг уже сделан -Путин перевел в особый режим несения службы силы сдерживания). Так что, если подумать, Пхеньян пришёлся бы весьма кстати. Тем более, что на переговоры об украинском войне отправили другого Владимира - Мединского, большого мастера истории и культуры.

В таком вот театре абсурда с реальной сценой военных действий и ядерными боеголовками в виде декораций мы сегодня живём. Живёт весь мир с нелёгкой руки кремлевского долгожителя главковерха, явно недовольного тем, что "военная спецоперация" затягивается. Для всего мира, как и для большинства думающих российских граждан, эта "операция" - настоящая война с соседней Украиной. Войно она и является, несмотря на попытки Роскомнадлзора заставить оставшиеся ещё независимыми СМИ не употреблять это режущее начальственное ухо слово.

Путин под занавес, похоже, решил, что терять ему нечего

2 марта 2014 года я опубликовала на сайте "Свободы" свою первую колонкой. Называлась она "Двенадцать "почему" господину Путину". "Зелёные человечки" в Крыму, "ихтамнеты" на юго-востоке Украины. Провокация с "Русским миром", приведшая к вялотекущему, подогреваемому из Кремля вооруженному конфликту ценой в 15 тысяч жизней. Помню шок после того, первого, вторжения. Сегодня всё повторяется. Но уже на новом несравнимо более опасном витке Зла. Потому как за восемь лет режим деградировал по всем направлениям. И Путин под занавес, похоже, решил, что терять ему нечего.

За восемь лет в путинской голове, судя по всему, вызревали два взаимодополняющих плана "вхождения в историю" не просто в качестве владельца известного дворца и прочих пока неизвестных богатств. Речь, похоже, идёт о двух глубоких обидах, превратившихся в своего рода личную манию, и о наказании тех, кого он считает обидчиками. Это наказание строптивицы-Украины (затащив которую в "братскую семью", предполагается ещё и вернуться в некое подобие СССР). И наказание НАТО: Кремль стремится вынудить эту организацию принять путинские правила игры в европейской, по его выражению, "песочнице".

Подразумевается получение права распоряжаться безопасностью независимых государств и, соответственно, всей Европы. Цена наказания, как выяснилось, не имеет значения, заплатить можно и преступлением. В случае Украины – неспровоцированной агрессией. В случае НАТО – шантажом и готовностью поставить мир на грань ядерного конфликта. За несколько дней до вторжения ведущий одного московского ток-шоу рассуждал на тему собственного несогласия с "демократическим тезисом" о высшей ценности человеческой жизни: "Я не тот человек, который идёт по принципу "Лишь бы не было войны". Пропагандист сказал – Путин продемонстрировал. Показал, что означает на практике утрата человечности.

На головы россиян бурным потоком льются из госТВбайки про украинских неонацистов и геноциде в Донбасесе. Именно Путин пополнил арсенал своих инфовойск тирадой о "шайке наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ". Он даже обратился с призывом к украинским гражданам, против которых Россия ведёт боевые действия: "Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита", в очередной раз спутав сторонников Степана Бандеры с жителями приднестровских Бендер.

Глава государства, утративший человечность, особо опасен. Не помогла челночная дипломатия, пляски на чудовищной длины переговорном столе. В Кремле появлялся то один, то другой мировой лидер, вынужденный говорить о проблемах прошлого века, искусственно воссозданных человеком, ничего другого создать неспособном. Результат: погружение мира даже не в холодную - в горячую войну.

Путин хотел новый мировой порядок, и он его получил. Сплотил НАТО – как заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, впервые в своей истории организация развернёт силы реагирования для обеспечения коллективной безопасности. Сплотил Евросоюз. Заработал иск против РФ в Международный суд в Гааге (Украина требует срочно остановить военные действия и привлечь Россию к ответственности за манипулирование понятием "геноцид" для оправдания агрессии).

Есть и более долгоиграющее последствие. Политика Путина поставила перед мировым сообществом вопрос: что делать, если международные законы и правила нарушает фактически "неприкасаемое государство", член Совета безопасности ООН? Как призвать его к ответу? Варианты наказания наверняка когда-нибудь разработают, пока же демократический мир избрал самый очевидный: исключить нельзя, но можно изолировать. Это как карантин при пандемии ковида, которую мы ещё не до конца пережили, только бессрочный и более разрушительный. Рубль в свободном падении, Россию фактически отключают от мировой финансовой системы, от рынка высоких технологий. Россиян отстраняют от путешествий, студентов лишают возможности учиться за границей. Только в первый день войны с Украиной капитализация крупнейших российских компанийуменьшилась на 6,6 триллиона рублей, а российские бизнесмены потеряли 39 миллиардов долларов. За несколько дней войны Путин собственноручно обнулил Россию. Неизвестно, сколько украинцев и русских в Украине он обрёк на гибель и страдания, а собственную страну – на десятилетия нищеты и позора. Этим, вероятно, Путин и войдёт в историю.

В общем, никаких "почему" за эти восемь лет у меня к нему не осталось. Разве что один новый вопрос появился: "А дальше-то что?" Правда, непонятно, кому его адресовать – самому ли российскому президенту или его врачу. Или всё-таки нам с вами, дорогие россияне, граждане страны-агрессора?

Галина Сидорова - московский журналист, внешнеполитический обозреватель

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