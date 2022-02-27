Путин приказал перевести ядерные силы России в особый режим дежурства

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Об этом он заявил на встрече в Кремле с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Причиной этого решения названы "агрессивные высказывания" высших должностных лиц НАТО в адрес России.

Представители стран Запада резко критикуют российское вооружённое вторжение в Украину, вводят против России санкции и заявляют о расширении поставок вооружения Украине. При этом они заявляют, что военнослужащие стран НАТО не будут отправлены воевать с Россией в Украину.

К силам сдерживания относятся в том числе стратегические ядерные силы, среди них Ракетные войска стратегического назначения.

Российское вторжение началось 24 февраля. Бои сейчас идут под Харьковом, под Киевом, в Донбассе, на юге Украины.

Глава российской делегации, отправленной в Беларусь на переговоры с Украиной, Владимир Мединский и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявили, что украинская делегация согласилась приехать в Гомельскую область Беларуси для участия в переговорах. Они пройдут без предварительных условий. Офис президента Украины сообщил, что украинская и российская делегации встретятся на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским гарантировал безопасность.